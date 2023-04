Installation de borne électrique dans une résidence à Lyon

La résidence Blue Factory à Lyon dans le 8ème arrondissement de Lyon a connu des changements dans son parking. En moins de six mois, le parking a été équipé d’une solution collective de recharge installée par Enedis et baptisée réseau électrique auto. Cette idée vient de l’un des locataires de l’immeuble.

Martin, l’un des habitants de la résidence

Les travaux ont consisté à la pose d’un réseau public de distribution d’électricité, qui permet à chaque résident souhaitant recharger son véhicule électrique de se connecter. C’est près de 500 mètres de câbles qui ont été installés, et parmi les 69 box du parking, 32 ont fait le choix de se relier au réseau électrique auto. Et deux box ont fait le choix d’ajouter la borne électrique avec afin de charger leur voiture. Le coût du point de charge comptant l’infrastructure et la borne est de 950€ par place.

Enedis est engagé dans le développement de la mobilité électrique et dans les solutions collectives. C’est ce que nous explique Thibault Deschamps, responsable de projet IRVE en résidence collectives sur territoire sillon Rhodanien.

Thibault Deschamps

Ce projet est en lien avec la Métropole de Lyon, avec qui, ils se sont donnés pour but d’équiper 18 000 copropriétés. En 2022 c’était moins de 1% qui sont équipées. C’est également en lien avec les ambitions de la Métropole qui souhaite réduit la pollution et favoriser les modes doux.