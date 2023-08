Institut Lumière : David Lynch à l’honneur jusqu’au 8 octobre

Les films du célèbre réalisateur américain David Lynch sont disponibles à partir de ce jeudi 24 août et resteront jusqu’au 8 octobre à l’institut Lumière.



Double César du meilleur film étranger, pour Elephant Man et Mulholland Drive, et vainqueur de la Palme d’or à Cannes pour le film Sailor et Lula, il a débuté sa carrière en 1967 avec des courts-métrages, avant de se lancer dans les longs-métrages en 1977.



Vous pourrez donc retrouver certains de ses chefs-d’œuvre à Lyon, à l’institut Lumière.