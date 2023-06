Internet : les influenceurs lyonnais Capucine Anav et Illan Castronovo épinglés pour pratiques commerciales trompeuses

Le Syndicat national de l’édition a adressé une injonction à M. Illan Castronovo pour pratique commerciale trompeuse sur son compte Instagram « illancto » et sur des chaînes Telegram dont il était l’éditeur, a indiqué ce vendredi la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes.

Il lui est reproché d’avoir vanté un service qui permettrait de gagner à des jeux d’argent et de hasard, d’avoir trompé sa communauté en assurant qu’il était possible d’obtenir une partie du solde disponible au titre du compte personnel de formation (CPF) ou encore d’avoir oublié de mentionner que certains de ses contenus étaient des partenariats rémunérés.

Il en va de même pour Capucine Anav, qui va devoir cesser ses « pratiques commerciales trompeuses » sur son compte Snapchat. Elle avait assuré que certains produits étaient naturels ou biologiques, ce qui n’était pas confirmé, et avait fait la promotion de patchs mobiles anti-ondes, dont les propriétés ne sont pas démontrées non plus.