Isère : 19 nouveaux policiers nationaux dès septembre

La préfecture du Isère a annoncé l’arrivée de 19 nouveaux policiers nationaux en septembre.



Selon la préfecture “Ces effectifs permettront notamment de renforcer la présence des policiers dans l’espace public et lutter fermement contre la délinquance”.



Pour rappel, la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) portée par Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, permet la création de 8 500 postes de policiers et gendarmes dans le quinquennat, en complément des 10 000 postes créés dans le quinquennat précédent.