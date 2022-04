Isère : des milliers de foyers sans électricité après l’incendie de lignes à haute tension

Au moins neuf lignes à haute tension ont été incendiées dans la nuit de lundi à mardi près de Grenoble, indique France Bleu Isère ce mardi matin, un incident d’ampleur puisqu’il prive plusieurs milliers de foyers isérois d’électricité.

Les pompiers ont été alertés cette nuit, peu après minuit et demi, et sont parvenus à maîtriser l’incendie, bien que les gaines et câbles brûlent encore à l’heure actuelle.

Enedis a rétabli le courant vers 4 heures du matin pour la plupart des foyers mais plusieurs centaines d’habitations et d’entreprises restaient encore sans électricité ce mardi matin.

Les circonstances de départ du feu et de l’incendie de ces neuf lignes à haute tension sont pour l’heure inconnues, on ignore donc encore s’il s’agit d’un acte accidentel ou criminel.