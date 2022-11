Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, les transports en commun M Tag et Tougo dans la Métropole de Grenoble et dans le Grésivaudan seront gratuits trois samedis, le 10, 17 et 24 décembre afin d’encourager à l’activité commerciale avant les fêtes de fin d’années. Pour les automobilistes, une heure gratuite sera offerte dans des parkings couverts tous les samedis et dimanches de décembre.