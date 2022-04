Isère : Hapik lève 15 millions d’euros pour les salles d’escalade à destination des enfants

La société grenobloise Hapik conçoit et exploite des salles d’escalade ludique – ou “fun climbing” – pour les enfants âgés d’au moins 4 ans et est parvenue à se développer, comptabilisant jusqu’à près de 15 centres dans toute la France, dont un au sein du le centre commercial de la Caserne de Bonne. Une belle implantation au niveau national qui va se poursuivre et même se traduire par un rayonnement au niveau international, malgré de longs mois de fermeture de ses centres à cause de la crise sanitaire.

En effet, malgré l’impact du Covid sur ses activités, la start-up a annoncé une levée de fonds de l’ordre de 15 millions d’euros, indique Le Dauphiné Libéré, afin de développer ses activités à l’étranger, avec notamment l’acquisition de Rock’Up, qui exploite sept centres d’escalade ludique au Royaume-Uni, le développement à venir d’Hapik aux États-Unis ou encore son expansion en Europe.