Isère : il télécharge plus de 5600 photos et vidéos pédopornographiques

Un Isérois d’une trentaine d’années comparaîtra en juillet devant le tribunal pour détention d’images et de vidéos pédopornographiques. Les gendarmes ont découvert qu’il avait téléchargé plus de 5600 photos et vidéos.



Selon le Dauphiné Libéré, cet habitant de Pont-de-Beauvoisin a été placé en garde à vue ce lundi et après avoir nié dans un premier temps, il a fini par avour les faits. Il a été déféré au parquet de Bourgoin et a été placé sous contrôle judiciaire. Il a également une obligation de soins et pointer à la gendarmerie.