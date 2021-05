Le nouveau préfet de l’Isère a été nommé lors du Conseil des ministres. C’est Laurent Prévost, actuellement haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui a donc pris ce nouveau poste succédant à Lionel Beffre.



Anciennement en poste en Haute-Marne, en Martinique et dans le Val-de-Marne, Laurent Prévost a aussi été directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises entre 2014 et 2017.