Isère : le département passe au niveau 2 de l’alerte sécheresse

La sécheresse s’aggrave dans le département de l’Isère. Par conséquent, ce jeudi 16 juin, le Préfet de l’Isère a placé son département au niveau 2 de l’alerte sécheresse.



« L’aggravation de la situation conduit le Préfet de l’Isère à renforcer le niveau des restrictions sécheresse. (…) L’épisode pluvieux du 9 juin dernier a donné un répit de courte durée à la végétation et aux milieux aquatiques, et s’est avéré inégalement réparti sur le territoire. La sécheresse des sols reste très alarmante et le niveau des cours d’eau et des nappes du département est très bas pour la saison », a indiqué le Préfet.



L’ensemble des unités de gestion et eaux superficielles de l’Isère sont ainsi placées en niveau 2 d’alerte sécheresse, à l’exception : des grands cours d’eau Isère, Drac et Romanche, qui restent placés en vigilance ; des unités de gestion eaux souterraines de Bièvre-Liers-Valloire et de l’Est lyonnais qui restent placées en vigilance ; de trois communes situées sur le bassin versant de la Galaure et de la Drôme des Collines, déjà placées en niveau 3 d’alerte renforcée sécheresse pour les eaux superficielles et souterraines.



Au vu de la gravité de la situation, le préfet de l’Isère invite chaque consommateur d’eau à être particulièrement attentif à l’utilisation de cette ressource et au respect des mesures de restriction.