Isère : les assistants de régulation du 15 en grève ce jeudi

Les assistants de régulation médicale du CHU Grenoble Alpes seront en grève ce jeudi à partir de minuit et durant 24 heures. Ainsi ils ne répondront plus aux appels effectués au 15 pour les urgences médicales. Ils seront néanmoins remplacés par d’autres salariés pour effectuer cette tâche vitale. Les salariés en grève réclament de meilleures conditions de travail. Il s’agit d’une grève lancée à l’échelle nationale et qui concerne de nombreux centres d’appels 15.