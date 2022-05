Isère : les conseillers départementaux livrent un avis unanime sur le port du burkini

Dans l’histoire qui agite le port ou non du burkini à la piscine à Grenoble depuis plusieurs semaines, les 42 élus du conseil départemental ont fait connaître leur position en affirmant leur « engagement plein et entier en faveur de la laïcité dans tous les espaces et équipements publics, dans l’esprit de la loi de 1905 ».

« Le burkini n’a pas sa place en France » […] » , expliquent-ils. « Nous refusons de tolérer l’intolérance. Nous refusons qu’un espace public devienne le lieu d’expression d’une idéologie qui, en insistant sur nos différences, cherche à nous diviser et à nous séparer. »

Une position claire qui va susciter encore énormément de réactions dans une affaire qui n’a pas fini de faire parler.