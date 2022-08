Isère : les feux d’artifice interdits jusqu’au 5 septembre

A l’approche du 15 août, la question peut se poser : feux d’artifice ou pas ?

En raison des conditions météorologiques, et pour limiter les risques d’incendie, le préfet de l’Isère a décidé d’interdire les tirs de feux d’artifice dans l’ensemble du département. “L’utilisation des fumigènes, pétards et autres feux d’artifice, qu’elle qu’en soit la catégorie et sans exception, est interdite sur l’ensemble du département de l’Isère depuis le 11 août et jusqu’au 5 septembre 2022 inclus.”, indique la préfecture dans un communiqué.