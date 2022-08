Isère : les nouveaux tarifs des piscines de la Capi entrent en vigueur ce lundi

Les élus de la Capi (Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère) ont décidé de revoir les tarifs d’accès aux piscines du secteur pour cette rentrée 2022. “L’idée est de mettre en place une tarification plus homogène et plus facile à comprendre pour les usagers”, précise la Communauté d’agglomération dans un communiqué.

Ainsi, dès lundi prochain (29 août), l’entrée dans n’importe quelle piscine de la Capi sera au même prix, que l’on soit résident Capi ou non. Le ticket est fixé à 4,60 € pour un adulte, 2,60 € pour les enfants de 3 à 18 ans, les étudiants, les seniors, les personnes handicapées et les demandeurs d’emploi. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.

Les différences de tarifs se trouvent dans les abonnements, à retrouver ci-dessous :

Abonnement pour les résidents CAPI Carte de 10 entrées au tarif réduit (enfants de 3 à moins de 18 ans, étudiants, séniors de plus de 65 ans, personnes handicapées et demandeurs d’emploi) : 20 € ; Carte de 10 entrées au tarif adultes à partir de 18 ans : 33 € ; Carte horaire 10 heures : 26 €



Abonnement pour les résidents hors CAPI Carte de 10 entrées au tarif réduit (enfants de 3 à moins de 18 ans, étudiants, séniors de plus de 65 ans,personnes handicapées et demandeurs d’emploi) : 25 € ; Carte de 10 entrées au tarif adultes à partir de 18 ans : 40 € ; Carte horaire 10 heures : 32,50 €



Par ailleurs, les élus ont décidé de modifier un point du règlement. L’âge d’accueil des enfants non accompagnés d’un adulte passe de 8 à 11 ans.