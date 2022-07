Isère : L’Ultra tour des 4 massifs remporté par Alexandre Boucheix

Alexandre Boucheix a remporté ce samedi 23 juillet la course de l’Ultra tour des 4 massifs (Ut4M) en parcourant 173 km en 28 heures et 28 minutes dans la région Grenobloise. Le parisien a traversé les 11 500 mètres de dénivelé à travers quatre massifs alpins du Vercors, de Taillefer, de la Belledonne et de la Chartreuse. Alors que la course a débuté vendredi après midi, 50% de coureurs ont abandonné. Nicolas Prin, arrivé 1h30 plus tard, est le deuxième de la course.

