Isère : proposant des salaires jusqu’à 1 800 euros net, les pompiers recrutent

Les sapeurs-pompiers du département de l’Isère lancent recrutent pour la saison hivernale. Plusieurs postes sont à pourvoir et, ce, dans quatre communes de montagne.

Nous serons vite à la saison hivernale, de ce fait, les sapeurs pompiers se préparent déjà. En effet, comme chaque année, un grand nombre de touristes se retrouvent dans les stations de montagne, les soldats du feu on alors besoin de renfort et proposent plusieurs emplois saisonniers.Les futurs emplois seront alors éparpillés sur plusieurs zones : Bourg-d’Oisans, Huez, les Deux-Alpes et le Vercors. Top départ pour les candidatures qui sont ouvertes, les dossiers sont à rendre avant le 30 septembre prochain.

Quels sont les profils types des personnes recherchées ?

Les sapeurs-pompiers recherchent des profils assez spécifiques pour plusieurs postes différents pour ces CDD hivernaux. Concernant les compétences, il est impératif d’être majeur, d’avoir une formation de sapeur-pompier volontaire complète, avoir les permis en adéquation avec le poste demandé afin de continuer de se perfectionner. Parmi les autres compétences, d’autres seront appréciées si elles sont acquises mais restent cependant pas obligatoires. On parle alors des compétences comme celles des permis de conduire : permis B, permis poids-lourd et formation à la conduite de véhicule pompier un et deux.

Quant-est-il du salaire ?

Équipier : 1 600 euros net

Chef d’équipe : à partir de 1 650 euros net

Chef d’agrès d’un engin comportant une équipe : 1 750 euros net

Chef d’agrès tout engin : 1 800 euros net

Mais ce n’est pas tout, les futurs pompiers recevront également une prime de feu au montant de 25 % de leur salaire. Ainsi qu’une prime annuelle proratisée au nombre de jours travaillés et des tickets de restauration. Pour les pompiers engagés sur la commune de Oisans, des solutions d’hébergement sont également envisageables.