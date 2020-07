Isère: un appel à témoins pour retrouver une ado de 16 ans

Un appel à témoins a été lancé pour retrouver Allyssa, une adolescente de 16 ans.

Elle devait regagner le domicile de sa famille d’accueil à Paladru, ce lundi après-midi, après avoir passé un week-end avec ses grands-parents à Crolles, mais elle n’est jamais descendue du bus à Voiron.



Elle a les cheveux châtains mi-longs, avec des lunettes de soleil. Elle est habillée d’un tee-shirt blanc orné d’un col noir et d’une ceinture, d’un jean délavé et troué au niveau des genoux. Elle chausse des nu-pieds rose ou des baskets blanches. Elle porte également un sac en bandoulière marron style Louis Vuitton et un sac plastique à la main.



Si vous avez des informations il faut contacter la brigade du Grand-Lemps, au 04 76 55 90 17.