Isère : un jeu de l’Oie pour sensibiliser sur le harcèlement scolaire

Afin de lutter contre le harcèlement scolaire, l’association MAE Solidarités de l’Isère a décidé de distribuer ce jeudi, un jeu de société, Le Jeu de l’Oie, à destination de l’ensemble des collèges du département, soit 98. “Ce sont 63 cases comme Le jeu de l’Oie, on lance les dés, on avance les pions. On tombe sur des questions qui ont toutes trait au harcèlement. Le but, c’est de faire discuter les élèves entre eux, ils jouent par petits groupes de 4 ou 5, sont accompagnés par plusieurs adultes. C’est une occasion de se poser des questions. Comment il faudrait réagir si quelqu’un est victime d’harcèlement, les élèves doivent apporter entre eux une réponse” explique Dominique Fermond, présidente de l’association.

Celle-ci intervient alors que le combat contre le harcèlement est loin d’être gagné, malgré une prise de conscience des enseignants. “Ils sont de plus en plus sensibilisés, de plus en plus préoccupés”. Mais encore faut-il le voir, le harcèlement est présent de partout, surtout sur les écrans. “C’est pernicieux, c’est caché, c’est pas aux yeux de tout le monde“. Dominique a pu constater la peur grandissante chez les futurs collégiens. “Dans nos interventions, les élèves de CM1, de CM2, ils craignent cette rentrée en 6ème, ils en ont un petit peur. Et ils parlent beaucoup du cyberharcèlement” termine-t-elle.

Selon elle, la prévention doit s’effectuer dès le plus jeune âge. “Il faut commencer dès la maternelle à parler du harcèlement. Il faut en parler tout le temps. Il faut en parler à l’école élémentaire, au collège. Le socle le plus important où les élèves subissent le harcèlement, c’est le collège. En 6e et 5e“.

Car oui, les chiffres ne diminuent pas. “On ne les voit pas baisser de manière significative”. Le dispositif phare (plan de prévention) mis en place en 2021, sera scruté avec beaucoup d’attention. “On attend beaucoup de ce dispositif phare et de cette formation des enseignants. C’est vraiment un enjeu de notre société, de nos écoles“.