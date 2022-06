Isère : une jeune cavalière meurt piétinée par son cheval

Ce dimanche 26 juin, une fille de 12 ans est morte piétinée par son cheval lors d’un concours hippique qui se tenait à La Buisse, au nord de Grenoble.

En effet, vers 10h, l’adolescente «a été piétinée par son cheval après une chute », indique le parquet de Grenoble.



Le concours a évidemment été annulé et le comité départemental d’équitation de l’Isère a adressé ses pensées « aux parents, à la famille, aux amis et à toute l’équipe du Troubadour ».



Une enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Saint-Marcellin afin de rechercher les causes de la mort et « pour procéder à toutes les vérifications utiles ».