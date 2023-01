ITEN, spécialiste des micro-batteries a choisi le Grand Chalon comme nouveau site de production. A noter que ces micro-batteries ne contiennent aucun métaux lourds ou polluants.



Selon ITEN, actuellement basée dans la région lyonnaise, la capacité de production va passer à environ 40 millions d’unités d’ici début 2024 “pour notre site de Dardilly, et nous allons construire une nouvelle usine à Chalon. La capacité de fabrication de ce site est prévue pour croitre par tranche modulaire de 100 millions de composants par an et dont la première sera opérationnelle en 2026”



Cette nouvelle usine sera située dans la zone industrielle de SaôneOr, sur un ancien site industriel de Kodak. A noter que la Région Bourgogne-Franche-Comté s’est impliquée dans le projet en proposant une aide à l’investissement, et la prise en charge du financement de la formation des futurs techniciens. Les premiers coups de pioche sont prévus au cours du printemps 2024 pour un site opérationnel en 2026.



Pour Sébastien Martin, lz Président du Grand Chalon « c’est un moment fort dans l’histoire économique du Grand Chalon. Cette implantation confirme que la stratégie économique que nous portons tous ensemble, visant à favoriser le développement industriel de notre territoire, à accroître son vivier de compétences en la matière grâce à une offre d’enseignement supérieur répondant aux besoins et à l’accompagnement des entreprises avec l’ouverture de l’Usinerie, est la bonne”.