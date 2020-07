J-1 avant PSG-OL : le onze probable de Garcia

Les Lyonnais s’entraînent ce jeudi en fin d’après-midi sur la pelouse du Stade de France à la veille de la finale de la coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Une seule incertitude dans le onze de départ de l’OL : au milieu de terrain entre le favori Thiago Mendes et l’outsider Maxence Caqueret. Pour le reste, on sait que Ciprian Tatarusanu sera dans les buts comme à chaque match de coupe de la Ligue. Maxwel Cornet sera titulaire à gauche de la défense. Et le duo Memphis Depay-Moussa Dembélé sera associé en attaque.

La composition probable de l’OL, en 3-5-2 : Tatarusanu – Marcelo Denayer Marçal – Dubois Thiago Mendes (ou Caqueret) Guimaraes Aouar Cornet – Memphis Dembélé.