J-1 : La cité des climats et des vins de Bourgogne ouvre ses portes à Beaune

Alors que la cité des climats et des vins a déjà ouvert ses portes à Chablis et à Mâcon, c’est à Beaune, capitale des vins de Bourgogne, qu’elle s’apprête à célébrer son inauguration le 17 juin prochain. C’est au sein d’un magnifique complexe architectural situé aux portes de la ville et rappelant l’enroulement des vignes que celle-ci est logée.

Véritable cité dédiée spécialement aux vignobles de Bourgogne, cet édifice offre une muséographie inédite. Le public y sera invité à se plonger dans la culture viticole et participer à des cours et ateliers de dégustations, le tout au coeur d’un site à couper le souffle.

L’objectif derrière cette initiative : faire découvrir ou re découvrir le patrimoine bourguignon et son histoire millénaire, berceau d’une gastronomie qui rayonne à travers le monde entier.