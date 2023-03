J-500 avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024

Ça y est, plus que 500 jours avant le début des Jeux Olympiques !

Ils se dérouleront à Paris, et débuteront le vendredi 26 juillet, avant de se finir le dimanche 11 août 2024. Cette 132e édition accueillera 32 sports, dont quatre nouveaux : le breakdance, l’escalade sportive, le skateboard, et le surf. Au niveau de la cérémonie d’ouverture, tout est déjà organisé. Elle se fera à bord d’un bateau sur la scène et non dans un stade. Une décision du Président Français et de Anne Hidalgo, maire de Paris, qui ne déplaît à de nombreux experts.

Côté logistique et organisation, Etienne Thobois, le directeur général de cette édition parisienne, affirme que tout est dans les temps concernant les grandes thématiques opérationnelles. En revanche, il y a un léger retard concernant l’Arena de la porte de la Chapelle.

La course aux billets, elle, a déjà débuté.