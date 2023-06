J-6 avant le coup d’envoi du Festival Printemps de Pérouges 2023

Chaque année, le Festival Printemps de Pérouges fait bouger l’Ain pendant six jours de fête, où musique, bonne humeur et même bonne bouffe sont les maîtres mots.

Pour son édition 2023, le festival revient du 27 Juin au 2 Juillet 2023 au Château de Saint-Maurice de Rémens, dans l’Ain.

Cette année, la programmation promet d’être renversante, puisqu’il sera possible de retrouver Kyle Eastwood (le 27 juin), Ibrahim Maalouf (le 28 juin), Michel Polnareff (le 28 juin), M (le 29 juin), Axel Bauer (le 30 juin), The Stranglers (le 30 juin), Bigflo & Oli (le 1er juillet) et Juliette Armanet (le 2 juillet). À ces têtes d’affiches d’exception s’ajoutent bien d’autres artistes à découvrir ou re découvrir…

De la bonne musique… et de la bonne bouffe aussi !

Le plus du Printemps de Pérouges, c’est son offre de restauration plutôt “unique dans son genre”, puisque le Festival met un point d’honneur à proposer des food trucks salés et sucrés qui ne laisseront personne sur leur faim.

Le champion du monde de pâté croûte Daniel Gobet sera d’ailleurs présent pour vous inviter à déguster une bonne tranche de pâté croûte de tradition. Il sera également possible de l’accompagner avec un verre de vin du Bugey spécialement sélectionné pour l’occasion.

Bien entendu, le restaurant éphémère du Printemps de Pérouges sera, lui aussi, à retrouver pour cette édition 2023. Avis aux amateurs de repas gastronomiques : il sera possible d’y venir se régaler de la cuisine de grands chefs Aindinois.

J-6 avant le grand lancement de l’édition 2023

Puisque le Printemps de Pérouges est un rendez-vous que beaucoup de Rhône-Alpins s’interdisent de manquer, il vous faudra vous inscrire via la billetterie en ligne, à la fois pour les concerts, mais également pour le restaurant éphémère.