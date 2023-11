Jambles : une conférence sur les abeilles ce vendredi

L’Ecole des Talents et d’Apiculteurs sans frontières organise une conférence ce vendredi à 20 heures à Jambles selon nos confrères d’Info Chalon. Ainsi, Christian Chouvenc donnera des indications sur les plantations à privilégier pour nourrir les abeilles et les autres insectes. L’occasion de sensibiliser les visiteurs sur la disparation progressive des abeilles et ainsi augmenter les chances de favoriser leur survie, indispensable pour les différents écosystèmes.