Jane Campion recevra le prix Lumière en octobre

La cinéaste néo-zélandaise Jane Campion recevra le Prix Lumière lors de la 13e édition du festival, qui se déroulera à Lyon du samedi 9 au dimanche 17 octobre prochain.



Elle succédera à Jean-Pierre et Luc Dardenne, Francis Ford Coppola, Jane Fonda, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino, Ken Loach, Gérard Depardieu, Milos Forman et Clint Eastwood.



A noter que Jane Campion fut la première femme à remporter la Palme d’Or et la première réalisatrice Présidente du Jury à Cannes en 2014. Elle sera la première réalisatrice à recevoir le Prix Lumière, le “Nobel du cinéma” de la rue du Premier-Film.



Selon Thierry Frémaux, “la célébrer est une évidence et une fierté. Ce fut aussi l’une des dernières volontés de Bertrand Tavernier.”

La remise du Prix Lumière aura lieu à Lyon le vendredi 15 octobre 2021.