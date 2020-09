Japon : des voitures volantes en 2023 ?

Basée au Japon, l’en­tre­prise SkyD­rive Inc. a testé ces derniers jours avec succès le premier vol d’une voiture volante pilo­tée par un humain. Ce test s’est déroulé sur le terrain d’es­sai de Toyota. Attendue sur le marché à l’horizon 2023, la voiture “SD-03” ne peut provisoirement transporter qu’un seul pilote.



Lors du test, l’aéronef aux huit rotors et deux hélices a décollé d’au moins deux mètres du sol. Il a ensuite circulé sur le terrain d’essai pendant près de quatre minutes. “Nous sommes fiers d’avoir réussi à faire décol­ler une voiture volante pour la première fois au Japon, déclare le PDG de la société, Tomo­hiro Fuku­zawa. Nous voulons concré­ti­ser le rêve d’une société où les voitures volantes sont un moyen de trans­port aérien acces­sible et pratique, et dont les citoyens peuvent expé­ri­men­ter un nouveau mode de vie sûr, sécu­risé et confor­table.“



“SD-03” est devenu le plus petit engin à décol­lage et atter­ris­sage verti­cal élec­trique du monde. Son prix n’a pas encore été communiqué.