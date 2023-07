Jasper Philipsen vainqueur de la 7e étape du Tour de France

C’est au terme d’un sprint d’anthologie que Jasper Philipsen s’est imposé sur la 7e étape du Tour de France. Cette étape s’est notamment déroulée aujourd’hui entre Mont-de-Marsan (Landes) et Bordeaux (Gironde). Longue de 169,9 km, elle était la plus plate du tour, et pourtant pas la plus simple.

Il s’agit de la 3e victoire de Jasper Philipsen sur cette édition du Tour de France ; un palmarès remarquable pour le jeune belge de 25 ans.

Vingegaard conserve le maillot jaune

À l’issue de cette étape, Jonas Vingegaard reste toujours le détenteur du maillot jaune.