Jean Castex annonce “une remise à la pompe de 15 centimes par litre” à partir du 1er avril

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce samedi 12 mars au Parisien qu’une “remise à la pompe de 15 centimes par litre” allait être appliquée à partir du 1er avril prochain et durant au moins quatre mois. Une mesure qui intervient dans un contexte de très forte inflation du prix du litre de l’essence, ce dernier dépassant en moyenne les 2€ pour le gazole et le sans-plomb. Une flambée qui avait débuté il y a plusieurs mois et qui a été accentuée par la guerre en Ukraine.

Le Premier ministre a précisé que “pour chaque plein de 60 litres, vous économiserez 9 euros”. Le prix affiché sera toujours le même mais c’est en payant à la caisse ou avec sa carte bancaire que la réduction sera effectuée. L’Etat compensera ensuite la différence aux distributeurs.