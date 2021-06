Jean-Michel Aulas a pensé à tout arrêter après la défaite contre Nice

Imaginer un monde sans Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL, on vous l’accorde c’est très compliqué tant l’emblématique dirigeant lyonnais (depuis 1987) semble être éternel. C’est pourtant ce qui aurait pu arriver après la défaite contre Nice au Groupama Stadium lors de la 38e journée de Ligue 1, synonyme de non qualification pour la Ligue des Champions.

Dans un entretien accordé à la chaine Youtube d’Olympique et Lyonnais, Jean-Michel Aulas aura eu besoin de quelques mots pour enflammer les réseaux sociaux et semer le doute chez les supporteurs lyonnais. “J’ai eu envie d’arrêter, franchement“, a assuré le boss de l’OL avant d’expliquer ce désarroi : “Jamais j’aurais imaginé qu’on perde ce match contre Nice. j’ai eu l’impression que les joueurs de Nice avaient gagné la Coupe du monde alors qu’ils jouaient pour rien. Va savoir…“

Les sorties de Garcia

Lorsqu’il est dos au mur, Jean-Michel Aulas fait partie de ces personnes qui arrivent à trouver les capacités mentales pour s’en sortir. Ici, ce sont des déclarations bien précises qui ont poussé l’emblématique président de l’OL à continuer à se battre et à ne pas quitter son poste : “Les réflexions et les réactions de Rudi dans la presse à partir du lundi et du mardi ont peut-être servi à une chose, c’est me rendre à nouveau combatif“, affirme-t-il. “Parce que c’était tellement injuste.” Un sursaut provoqué par les sorties de l’ancien coach lyonnais Rudi Garcia, fustigeant récemment Juninho et le club rhodanien par la même occasion.

Des recrues et des départs

Dans cet entretien, Jean-Michel Aulas en a également profité pour parler mercato : “On a fait deux arrivées libres, un défenseur central et un latéral gauche. Ils ne sont pas peut être pas les premiers choix à l’instant T mais cela tient compte de ce qu’on veut faire dans le futur. Da Silva est venu c’est une bonne nouvelle. Le Brésilien, qui était convoité par deux autres clubs français et étrangers, est venu parce qu’il connaît Lyon et Juni le connait.”

En ne dévoilant pas le nom de cette nouvelle recrue brésilienne, le patron de l’OL a toutefois donné un gros indice aux supporteurs ainsi qu’à tous les spécialistes du club lyonnais. Sans surprise, il s’agirait d’Henrique, le latéral gauche brésilien de Vasco da Gama, qui devrait ainsi débarquer en terres rhodaniennes.

Deux recrues avec lesquelles devra composer le nouvel entraineur de l’OL Peter Bosz. Enfin, dans le sens des départs, Jean-Michel Aulas a annoncé du mouvement dans le Rhône : “On a déjà des offres consistantes pour au moins trois joueurs : des joueurs en prêt et déjà dans l’effectif. (…) On est optimiste. Il y a des indices positifs. On aura une très bonne équipe la saison prochaine. On aura des ventes et des achats durant le mercato.”