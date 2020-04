Jean-Michel Aulas favorable à une fin de saison entre septembre et décembre

Le casse-tête se poursuit concernant la reprise de la Ligue 1. Dans un entretien au journal L’Equipe, Jean-Michel Aulas s’est déclaré prêt à terminer la saison actuelle à la fin de l’année avant de calquer la suivante sur l’année civile.

Concrètement l’exercice en cours pourrait se terminer entre les mois de septembre et de décembre. La saison suivante débuterait au début de l’année 2021, après quelques semaines de repos.



Le championnat qui reprendrait en même temps que l’année civile avec en ligne de mire la coupe du Monde 2022 qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.

Une solution déjà évoquée par le président de Nice il y a quelques semaines.

L’UNFP appelle à arrêter les compétitions



L’Union nationale des footballeurs professionnels s’est, elle, positionnée sur la suite des compétitions. Elle a annoncé qu’elle souhaitait renoncer à la saison de Ligue 1 et de Ligue 2 si les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour une reprise sans risque. “Pour permettre à nos talents de continuer à briller, il me semble plus raisonnable, plus juste et plus vertueux de faire, aujourd’hui, le choix de la raison, pour que demain nous puissions à nouveau faire celui du cœur” a déclaré Sylvain Kastendeuch, co-président du syndicat des joueurs français (UNFP) dans une tribune.



A noter le comité exécutif de l’UEFA a lieu ce jeudi. On devrait en savoir plus à ce moment-là.