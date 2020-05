Jean-Michel Aulas ne veut pas en rester là

Le foot, c’est fini ! Les résultats pour la saison sont figés. Le PSG est sacré, l’OL est 7e ce qui prive le club de coupe d’Europe. Jean-Michel Aulas ne compte pas en rester là, tout comme Toulouse et Amiens qui sont relégués. Ils envisagent tous des recours devant la justice.



Dans un communiqué, l’OL indique avoir pris “acte de la décision proposée par le Bureau de la Ligue de Football Professionnel (…) Cette position gouvernementale ne semblait pas imposer de façon rédhibitoire un tel arrêt définitif dès aujourd’hui de la Ligue 1 et la Ligue 2, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu ayant préalablement indiqué la possibilité de jouer en août si l’évolution de la situation sanitaire le permettait. “

Le club qui poursuit “Compte tenu de l’arrêt du Championnat de France de Ligue 1, décrété aujourd’hui par la Ligue, l’Olympique Lyonnais se réserve la possibilité d’intenter un recours contre cette décision et réclamer des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros.”

L’OL pourrait avoir encore deux opportunités de se qualifier pour une Coupe d’Europe grâce à la Ligue des champions et grâce à la finale de la Coupe de la Ligue.