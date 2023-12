Jean-Michel Aulas veut racheter la LDLC Arena

Jean-Michel Aulas va se porter candidat pour racheter la LDLC Arena à John Textor. Il pourrait formuler une offre dans les prochains jours, selon Europe 1.



“C’est non seulement l’une des plus belles salles d’Europe en matière de concerts, de basket-ball et de réalisation événementielle, mais c’est aussi une réalisation incroyable que nous avions faite sur le plan environnement avec le président de la Communauté urbaine. On a donc décidé de se porter candidat à l’acquisition de cette salle” a expliqué Jean-Michel Aulas qui a également confié qu’il allait “démissionner du poste d’administrateur”