Jean-Michel Blanquer évoque des pistes pour la rentrée des élèves

Ce mardi, Jean-Michel Blanquer s’est exprimé quant à la rentrée des classes du 11 mai prochain. Il a alors évoqué un retour des élèves « progressif » et par « tranches d’âge ».

L’option abordée par le ministre de l’Education nationale verrait donc les élèves de grandes sections de maternelle, de CP et de CM2 reprendre les cours en premier, dès le 11 mai. Une semaine plus tard, ce sera au tour des collégiens de sixième et de troisième, mais aussi aux lycéens de première et de terminale. Enfin, l’ensemble des élèves devrait revenir en cours la semaine du 25 mai, qui sera la troisième semaine de déconfinement.

Jean-Michel Blanquer a annoncé que les cours ne reprendraient pas de manière classique. Il veut instaurer « un plafond de quinze élèves par classe » afin de respecter au mieux les normes sanitaires imposées.

Pour cela, quatre situations sont possibles. La première étant de séparer les classes en demi groupes. Une autre solution serait de faire cours à distance ou de placer les élèves à l’étude si l’établissement le permet. Enfin, le ministre souhaiterait que les élèves puissent participer à des activités sportives si leur commune le permet.

Les élèves auront l’obligation de continuer les cours mais chaque famille peut choisir de continuer les cours à distance si elle ne souhaite pas renvoyer son enfant sur les bancs de l’école.

Pour ce qui est des enseignants, Jean-Michel Blanquer a annoncé qu’ils auraient la possibilité d’enseigner depuis chez eux, en télétravail, s’ils présentent une vulnérabilité au COVID-19.