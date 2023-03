Le meilleur passeur de Ligue 2 et deuxième meilleur buteur du championnat de France de deuxième division Jean-Philippe Krasso a été élu joueur du mois de février de l’AS Saint-Etienne par les supporters. Celui qui compte 13 réalisations et 7 passes décisives délivrées en 23 rencontres disputées est au sommet de sa forme et symbolise la bonne dynamique des Verts ces derniers temps.