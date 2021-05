Jeep Élite : l’ASVEL enchaîne contre Le Mans

L’ASVEL s’est facilement imposé ce mercredi soir à l’Astroballe contre Le Mans (89-75) à l’occasion d’un match en retard de la 10e journée de Jeep Élite. Les Villeurbannais restent quatrièmes, mais possèdent désormais le même bilan que Strasbourg, troisième.



Face à une équipe mancelle amoindrie, l’ASVEL a rapidement fait le trou dans cette rencontre pour compter jusqu’à 14 points d’avance à la fin du premier quart-temps (27-13). Les coéquipiers de Guerschon Yabusele (21 points) insistent et rentrent finalement au vestiaire avec dix points d’avance malgré un léger creux dans le second quart-temps (45-35).



La seconde période n’est ensuite qu’une formalité et les joueurs de T.J. Parker comptent même jusqu’à 22 points d’avance dans l’ultime quart-temps. Le coach villeurbannais a même pu se permettre de faire tourner son effectif en fin de rencontre, avant le choc de samedi contre Monaco (14h).

Solide et serein, LDLC ASVEL s'impose face à @MSB_Officiel et remporte une 5ème victoire de suite en #JeepELITE #LDLCASVEL pic.twitter.com/8i5NU3pQ9d — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 12, 2021