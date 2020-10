Jeep Élite : l’ASVEL joue déjà gros à Cholet !

Privés de leur entraîneur T.J. Parker et de Matthew Strazel et Kevarrius Hayes (testés positifs au Covid-19), les Villeurbannais se déplacent ce dimanche à Cholet (15h) avec l’obligation de s’imposer. Le club de Tony Parker reste sur trois défaites consécutives toutes compétitions confondues.



Une victoire et deux défaites, c’est le bilan en Jeep Élite des deux équipes qui s’affrontent ce dimanche à la Meilleraie. Mais pour les Choletais, rien d’alarmant en ce début de saison. Après une lourde défaite concédée en ouverture du championnat sur le parquet d’Orléans (101-63), la formation entraînée par Erman Kunter a bien réagi en s’imposant à domicile contre Chalon-sur-Saône. La semaine dernière, les coéquipiers de Lasan Kromah sont même passés tout près de l’exploit face à Boulogne-Levallois (72-68).



Cholet pourrait donc poser quelques problèmes à l’ASVEL. Les Rhodaniens sont en grande difficulté depuis la reprise. Déjà quatre défaites en cinq matches officiels pour la formation villeurbannaise. Il est grand temps de réagir pour les partenaires de David Lighty.