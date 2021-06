Jeep Élite : l’ASVEL peut confirmer sa place de leader ce samedi

L’ASVEL est désormais seul leader de Jeep Élite. Après avoir pris le dessus sur Cholet mercredi (82-64) pour leur dernière sortie à l’Astroballe de la saison régulière, les Villeurbannais pointaient à la troisième place du championnat. Mais ce jeudi soir, les Monégasques, qui occupaient jusque-là le fauteuil de leader, et les Dijonnais (2e) ont respectivement été battus par Roanne et Bourg-en-Bresse. Deux défaites permettant au club dirigé par Tony Parker de grimper sur la première marche du podium.



Une place de leader que les hommes de T.J. Parker tenteront de conserver ce samedi (17h20) contre Boulogne-Levallois. Pour le compte de la 19e journée en retard de Jeep Élite, l’ASVEL se déplace sur le parquet du club francilien pour prétendre à une douzième victoire de rang en championnat. Deux équipes qui se sont déjà croisées récemment à l’Astroballe : une rencontre s’étant soldée par une victoire de l’ASVEL (81-63) le 25 mai dernier.



De son côté, Boulogne-Levallois pointe à la sixième place du championnat, et espère ainsi conserver une précieuse place pour les play-offs. Les hommes de Jure Zdovc restent sur une défaite à Nanterre mercredi (73-65).



Cinq rencontres doivent encore être disputées avant le début de la phase finale où le club villeurbannais fera logiquement figure de favori.