Jeep Elite : l’ASVEL peut grimper sur le podium en battant Le Mans

La fin de saison régulière s’annonce intense pour l’ASVEL. Rien que sur le mois de mai, sept rencontres doivent encore être disputées par le club villeurbannais. A commencer par ce mercredi contre Le Mans.

Victorieux contre Boulazac (96-80) dimanche à l’Astroballe, les Villeurbannais ont empilé un quatrième succès de rang en Jeep Elite. Guerschon Yabusele (16 points et 4 rebonds) et Amine Noua (13 points et 5 rebonds) avaient notamment pu s’illustrer.

Souhaitant continuer sur cette lancée, les joueurs de l’ASVEL accueillent Le Mans (6e) à l’occasion d’un match en retard de la 10e journée de Jeep Elite. En cas de victoire, les hommes de T.J. Parker grimperaient sur le podium, dépassant Strasbourg (3e) contre qui ils s’étaient inclinés le 27 avril dernier (98-95).

De l’autre côté, les Manceaux, brillants au mois d’avril (cinq victoires en sept rencontres), restent sur une défaite contre Le Portel (88-63) dimanche en championnat.

La dernière rencontre entre ces deux équipes s’était soldée par une victoire aux prolongations du Mans (105-96). Fixé ce mercredi à 19h, le match est à suivre sur Tonic Radio.