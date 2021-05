Jeep Élite : l’ASVEL poursuit sa folle série contre Strasbourg

L’ASVEL s’est imposé ce jeudi soir (87-75) à l’Astroballe à l’occasion d’un match en retard de la 13e journée de Jeep Élite. Les Villeurbannais poursuivent leur remontée au classement en signant un huitième succès consécutif en championnat.



Sûrement galvanisés par le retour d’une partie de leurs supporters (environ 800 personnes présentes à l’Astroballe), les Villeurbannais ont brillé en première mi-temps avec deux premiers quart-temps de grande qualité dans tous les compartiments du jeu. Emmenés par un excellent Antoine Diot (11 points, 5 passes décisives), les Villeurbannais mènent de 22 points à la pause (53-31).



Au retour des vestiaires, les joueurs de T.J. Parker encaissent un 0-8, mais rectifient rapidement le tir pour conserver un avantage conséquent avant d’entamer l’ultime quart-temps (70-52). Les dix dernières minutes sont plutôt à l’avantage des Strasbourgeois qui reviennent même à 8 longueurs à un peu plus d’une minute du terme de cette rencontre.



Thomas Heurtel fait ensuite parler son talent. L’international français termine la rencontre avec 15 points et 4 passes décisives. L’ASVEL s’impose finalement de douze points (87-75) et affrontera Pau-Orthez ce samedi (18h30) avant de recevoir Boulogne-Levallois mardi prochain (18h30) en championnat.

Le public était de retour à l'Astroballe, et LDLC ASVEL assuré le coup pour enchaîner un 8ème succès de suite en #JeepELITE ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/VIw40L8i90 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 20, 2021