Jeep Elite : l’ASVEL poursuit sa marche en avant

L’ASVEL ne s’arrête plus. Après une victoire ce week-end contre Monaco, les Villeurbannais viennent de faire tomber une nouvelle équipe du haut de tableau. Les hommes de T.J. Parker se sont imposés 79-70 sur le parquet de Bourg-en-Bresse.



Les Rhodaniens signent ainsi, une septième victoire d’affilée en championnat et consolident leur troisième place. Les deux équipes se sont rendues coup pour coup avant que les Villeurbannais ne prennent le large dans le 3e quart temps.



L’ASVEL reste donc invaincue à Bourg-en-Bresse depuis janvier 2004, grâce notamment à une belle prestation défensive.



Les Villeurbannais retrouveront l’Astroballe jeudi et ils ne seront pas les seuls. Après près de sept mois de matchs joués à huis-clos, l’ASVEL va pouvoir retrouver une partie de son public lors des trois derniers matchs de saison régulière. Pour respecter la jauge imposée par la législation (800 spectateurs), la priorité sera donnée aux abonnés et partenaires.

BOURG-EN-BRESSE 70 – 79 ASVEL (23-21, 16-20, 10-18, 21-20)

Les marqueurs pour l’ASVEL : Thomas HEURTEL (21), Guerschon YABUSELE (17), Moustapha FALL (12), Charles KAHUDI (7), Antoine DIOT (6), David LIGHTY (5), Amine NOUA (3), Ismael BAKO (3), Matthew STRAZEL (3), Paul LACOMBE (2)