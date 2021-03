Jeep Élite : l’ASVEL reçoit Châlons-Reims ce dimanche

Avant son “road trip” en Russie et en Israël dans le cadre de l’Euroligue, l’ASVEL retrouve le championnat ce dimanche après-midi. Les Villeurbannais reçoivent Châlons-Reims à l’Astroballe (17h) à l’occasion de la 26e journée de Jeep Élite. La victoire est impérative pour les hommes de T.J. Parker pour rester au contact des leaders du championnat.



Le CCRB est en difficulté cette saison et pointe à la 15e position avec un bilan de 5 victoires et 9 défaites. Mais les Champenois restent toutefois sur quatre victoires lors des cinq derniers matchs. L’adversaire sera donc coriace pour l’ASVEL, qui est néanmoins le grand favori avant cette opposition.