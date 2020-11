Jeep Élite : l’ASVEL sans Yabusele et Lacombe contre Orléans

Fort de son succès acquis jeudi dernier à Vitoria en Euroligue (86-88), l’ASVEL souhaite enchaîner une deuxième victoire de rang ce dimanche soir (17h45) à l’occasion d’un match avancé de la 21e journée de Jeep Élite. Mais les Rhodaniens devront faire sans Guerschon Yabusele et Paul Lacombe, toujours blessés.



Près d’un mois après leur dernière rencontre à l’échelle nationale, les deux équipes retrouvent le championnat ce dimanche. Deux victoires et deux défaites en quatre rencontres, l’ASVEL et l’OLB présentent le même bilan après 4 journées. Cependant, les grands favoris seront bien les Villeurbannais.



La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur Tonic Radio à partir de 17h40.