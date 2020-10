Jeep Élite : l’ASVEL se rassure à Cholet

Dans un match particulièrement disputé, l’ASVEL est finalement parvenu à s’imposer ce dimanche soir face à Cholet à l’occasion de la 4e journée de Jeep Élite (73-82). Les Villeurbannais se rassurent et stoppent leur série de trois défaites consécutives.



Emmenés par un excellent Paul Lacombe (21 points, 7 passes décisives à 7/9 aux tirs), les Rhodaniens ont bataillé pour se défaire de la formation d’Erman Kunter. La différence s’est faite dans le 3e quart-temps, avec un 29-14 infligé par l’ASVEL aux Choletais durant cette période.



Malgré une dernière grosse frayeur dans le “money-time”, les Villeurbannais l’emportent avec neuf points d’avance. De bon augure avant les réceptions la semaine prochaine du Panathinaïkos (mardi, 20h45) et de l’Etoile Rouge de Belgrade (jeudi, 20h45) à l’Astroballe. Deux matches à suivre en direct sur Tonic Radio avec Eric Garcia.



À noter qu’en marge de cette rencontre, un troisième joueur de l’effectif rhodanien a été testé positif au Covid-19. Après Kevarrius Hayes et Matthew Strazel, Norris Cole est lui aussi contaminé par le coronavirus.