Jeep Élite : l’ASVEL s’impose contre Nanterre après prolongations

Après sa victoire sur le fil samedi contre Boulogne-Levallois en quart de finale de la Coupe de France, l’ASVEL s’est à nouveau fait peur ce mardi soir contre Nanterre 92 dans le cadre d’un match en retard de la 6e journée de Jeep Élite. Les Villeurbannais s’imposent sur le fil (96-92) après prolongations et confortent leur place dans le Top 8 du championnat.



À la mi-temps, les joueurs de T.J. Parker menaient pourtant de 14 points après une excellente première période (50-36). Mais au retour des vestiaires, les coéquipiers d’Isaïa Cordinier (25 points, 5 rebonds et 3 passes décisives) sont parfaitement revenus dans la rencontre. Les hommes de Pascal Donnadieu ont passé un 23-10 aux Villeurbannais dans le 3e quart-temps, pour revenir à une seule longueur de l’ASVEL à 10 minutes de la fin de la rencontre.



Dans le 4e quart-temps, les deux équipes sont au coude-à-coude. Norris Cole fait parler son expérience avec un shoot à 3 points inscrit à moins d’une minute du terme. Nanterre égalise à 0,1 seconde du terme et a même l’occasion de l’emporter sur un lancer-franc. Chris Warren rate son tir et envoie les deux équipes en prolongations.



Une prolongation qui tourne rapidement à l’avantage des Villeurbannais, notamment grâce à un Thomas Heurtel décisif dans cette période. L’ASVEL signe un succès important dans la course au Top 8, avant la réception du Real Madrid ce jeudi (20h45 sur Tonic Radio) en Euroligue.