Jeep Élite : l’ASVEL s’impose logiquement contre Boulazac

À l’occasion d’un match en retard de la 30e journée de Jeep Élite, l’ASVEL s’est imposé sans difficulté ce dimanche soir contre Boulazac (96-80) à l’Astroballe. Les Villeurbannais se rapprochent de Strasbourg (3e) et de Dijon (2e) au classement.



Après Chalon-sur-Saône, Roanne et Le Portel, l’ASVEL a donc enchaîné un quatrième succès contre le BBD. Guerschon Yabusele (16 points et 4 rebonds) et Amine Noua (13 points et 5 rebonds) ont brillé dans cette rencontre.



Pour sa première chez les professionnels, le jeune Kymany Houinsou (17 ans) a inscrit 9 points en 14 minutes. De bon augure pour la suite de sa carrière. En contrôle, les Villeurbannais n’ont jamais été inquiétés par les Boulazacois dans cette rencontre.

En contrôle, LDLC ASVEL remporte une quatrième victoire consécutive en #JeepELITE et termine une semaine parfaite ! #LDLCASVEL pic.twitter.com/zjv7Vl9MUO — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 9, 2021