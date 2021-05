Jeep Elite : l’ASVEL vise la passe de trois

Direction le Nord pour l’ASVEL. Les Villeurbannais se rendent sur le parquet du Portel ce vendredi pour un match en retard de la 7e journée de Jeep Elite.



Les hommes de T.J. Parker veulent remporter une troisième victoire d’affilée pour poursuivre la remontée en championnat. Les Villeurbannais restent sur des victoires face à Chalon-sur-Saône et Roanne.



Le Portel, de son côté, est plus en difficulté. Les nordistes, qui sont actuellement 12e au classement, viennent d’enchainer trois défaites d’affilée à l’extérieur. Toutefois Le Portel reste sur trois succès consécutifs dans sa salle (Gravelines-Dunkerque, Roanne et Boulazac).



Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h.

ASVEL (13-6) : Thomas HEURTEL – Charles KAHUDI – Paul LACOMBE – Antoine DIOT – Moustapha FALL – Amine NOUA – Kevarrius HAYES – Kymany HOUINSOU – Ismael BAKO – David LIGHTY – William HOWARD – Guerschon YABUSELE – Matthew STRAZEL