Jeux olympiques de Paris 2024 : vers un prix du ticket de métro parisien doublé

Alors que les Jeux olympiques 2024 prendront place en France et notamment à Paris du 26 juillet au 11 août, le prix du ticket de métro va presque doubler sur une période élargie à ce moment-là dans la capitale. C’est même du 20 juillet au 8 septembre 2024 qu’il ne sera plus possible d’acheter un pass Navigo Jour et Semaine et c’est un pass Paris 2024 qui sera proposé au prix de 70 euros par semaine, au lieu de 30 euros en temps normal. Le forfait illimité à la journée passera lui à 16 euros.