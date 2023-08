Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 : Le Medef soutient la candidature des régions AURA et PACA

Alors que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont officialisé une candidature commune pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030, le Medef et Domaines skiables de France ont publié un communiqué commun pour soutenir le projet. Pour l’organisation patronale, cela permettrait en plus de stimuler l’activité économique et touristique.