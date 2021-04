JO 2021 : un duo pour porter le drapeau tricolore à Tokyo

Malgré la pandémie, les Jeux Olympiques de Tokyo, sans public de l’étranger, devraient bien avoir lieu du 24 juillet au 8 août en terres nippones. Ce mercredi, à 100 jours de la cérémonie d’ouverture des JO 2021, le comité Olympique français va annoncer les noms des potentiels deux porte-drapeau représentant la France au Japon seront désignés.

Ce choix fait écho à la décision du Comité international olympique (CIO) de promouvoir l’égalité hommes-femmes en autorisant deux capitaines par pays. Pour la première fois de l’histoire des JO, deux athlètes français seront donc sélectionnés. Le nom du duo sera dévoilé fin juin.

Parmi les candidats favoris pour succéder à Teddy Rinner, on retrouve chez les hommes : Kevin Mayer, le Clermontois Renaud Lavillenie et le nageur de l’Ain, Florent Manaudou. Concernant les femmes, les noms de la judoka Clarissa Agbegnenou, de la nageuse Charlotte Bonnet et de la lanceuse de disque lyonnaise Mélina Robert-Michon seraient dans les petits papiers.